Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский продолжает постепенно выгонять с проекта девушек, которые не зацепили его внимание. Тем не менее, выбор главного героя проекта далеко не всегда одобряют в сети.

На этой неделе шоу Холостяк покинули: директор банкетной службы Юля и визажистка Роксолана. Данное решение стало причиной обсуждений в Инстаграм:

«Холостяк свой выбор сделал. А за кого из девушек болеете вы?» - спрашивают у украинцев в сети.

«А от Алины уже тошнит. Ну честно. Какой-то образ матери Веры. СТБ, перебор; Медуза слишком много позволяет себе. Очень провоцирует. Это противно!; Бесит Саша Мудрая, какая тварь, быдло, агрессивная, но она только при девушках такая; Ему с этой вечной «инициативой» и «удиви меня» подойдет только Марина. Какой-то маленький дурачок, а не холостяк)); Ох Вика и противная мадам) видно, что самая старшая и заносчивая 🤪; Вика настоящая хабалка так оно и есть, очень противная надеюсь Алекс все поймет позже.».

Напомним, 32-летний Алекс Топольский родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью. Но он тоже начинал с малого.

На своей странице в Instagram предприниматель перечислил работы, на которых ему пришлось потрудиться.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.