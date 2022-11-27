На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова вирішила поспілкуватися з українцями на тему відключення електрики та висловилася про своє ставлення до подій, які з цим пов'язані.
«У нас днями та ночами немає електрики. Вимикають воду. Важко? Так. Але нам ніколи не буде так складно, як хлопцям на фронті. Ми вистоємо та переживемо. Це просто світло. Воно з'явиться. А вони там віддають життя, щоби вся наша країна трималася.
Хочу подякувати всім: медикам, волонтерам, ДСНС, комунальникам, електрикам, учителям, і кожному утримуваному українцю. Так, особливо ЗСУ! Щодня ми проходимо неймовірні випробування. І пройдемо. Але коли здається, що нам дуже важко, згадуйте хлопців на передовій, заряджайте телефони та відправляйте донат на ЗСУ. Слава України 🇺🇦» - висловилася Марина.
Також вона помітила – фото хороші і як із фільму, але з дуже страшного фільму.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Першу новорічну ялинку в Україні встановили у звільненому місті, фото: "Знак нашої незламності"
Ярославський із "Мастер Шеф" дав рецепт простої страви, від якої буде в захваті вся родина: "Ще можна..."
"Довго була сама": зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж
"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"
У мережі також поділилися своєю думкою:
«Цим цапам нас не здолати!; Нарешті є час для сімейних посиденьок без телефонів, роботи, інтернету! А з гарячим чаєм та теплими розмовами 😊🥰; Ми всі переживемо.. заради воїнів, заради нашої України 🔥😍; Спілкуюся телефоном із близькими; Переглядаю всі фото, розмовляю з рідними ❤️; Слава ЗСУ, Слава Україні, Слава непохитним українцям!!!!!; Головне немає москалів, де ми живемо».
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.