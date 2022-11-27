Популярна фітнес-тренер, блогер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська висловилася про своє життя без світла.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова вирішила поспілкуватися з українцями на тему відключення електрики та висловилася про своє ставлення до подій, які з цим пов'язані.

«У нас днями та ночами немає електрики. Вимикають воду. Важко? Так. Але нам ніколи не буде так складно, як хлопцям на фронті. Ми вистоємо та переживемо. Це просто світло. Воно з'явиться. А вони там віддають життя, щоби вся наша країна трималася.

Хочу подякувати всім: медикам, волонтерам, ДСНС, комунальникам, електрикам, учителям, і кожному утримуваному українцю. Так, особливо ЗСУ! Щодня ми проходимо неймовірні випробування. І пройдемо. Але коли здається, що нам дуже важко, згадуйте хлопців на передовій, заряджайте телефони та відправляйте донат на ЗСУ. Слава України 🇺🇦» - висловилася Марина.

Також вона помітила – фото хороші і як із фільму, але з дуже страшного фільму.

У мережі також поділилися своєю думкою:

«Цим цапам нас не здолати!; Нарешті є час для сімейних посиденьок без телефонів, роботи, інтернету! А з гарячим чаєм та теплими розмовами 😊🥰; Ми всі переживемо.. заради воїнів, заради нашої України 🔥😍; Спілкуюся телефоном із близькими; Переглядаю всі фото, розмовляю з рідними ❤️; Слава ЗСУ, Слава Україні, Слава непохитним українцям!!!!!; Головне немає москалів, де ми живемо».

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.