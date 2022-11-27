Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская высказалась о своей жизни без света.

На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила пообщаться с украинцами на тему отключения эллектричества и высказалась о своем отношении к событиям, которые с этим связанны.

«У нас на днях и по ночам нет электричества. Выключают воду. Сложно? Да. Но нам никогда не будет так сложно, как ребятам на фронте. Мы выстоим и переживем. Это просто свет. Оно появится. А они там отдают жизнь, чтобы вся наша страна держалась.

Хочу поблагодарить всех: медиков, волонтеров, ГСЧС, коммунальщиков, электриков, учителей, и каждого удерживаемого украинца. Да, особенно ВСУ! Каждый день мы проходим невероятные испытания. И пройдем. Но когда кажется, что нам очень тяжело, вспоминайте ребят на передовой, заряжайте телефоны и отправляйте донат на ВСУ. Слава України🇺🇦» - высказалась Марина.

Также она подметила – фото хорошие и как из фильма, но из очень жуткого фильма.

В сети также поделились своим мнением:

«Этим козлам нас не одолеть!; Наконец есть время для семейных посиделок без телефонов, работы, интернета!!! А с горячим чаем и теплыми разговорами 😊🥰; Мы все переживем..ради воинов ,ради нашей Украины🔥😍; Общаюсь по телефону с близкими; Просматриваю все фото, разговариваю с родными ❤️; Слава ВСУ, Слава Украине, Слава несгибаемым украинцам!!!!!; Главное нет москалей, где мы живем».

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.