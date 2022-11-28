Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний та зручний образ.

Так, цього разу блогерка захопила шанувальників новим трендовим чином, який зможуть повторити усі модниці. Так, Даша одягла широкі сірі штани з чорними черевиками і додала у свій аутфіт яскравий акцент – помаранчевий дірявий светр, а зверху накинула пальто-оверсайз. Волосся дівчини випрямлене і розпущене, а на її обличчі легкий макіяж і модні сонцезахисні окуляри.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Квіткової, засинаючи її компліментами: "Неймовірно стильна", "Боже, який кайф! Яка ви красива", "Вогонь", "Даша, та ти просто диво!", "Люблю вас" "," Для такої фігури, такий стиль одягу якось не дуже, все висить. Не розумію цю моду. Навіщо приховувати красу?", "Який образ. Даша, звідки штани та пальта?", "Пальто бомба! Поділіться де брали ", "Дуже красиво і стильно", "Дуже класна", "Яка ви гарненька. Ви так міняєтеся, з кожним днем ​​на краще. Багато чого можна повчитися у вас. Ви єдиний блогер, за яким хочеться стежити".

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