Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный и удобный образ.

Так, в этот раз блогерша восхитила поклонников новым трендовым образом, который смогут повторить все модницы. Так, Даша надела широкие серые брюки с черными ботинками и добавила в свой аутфит яркий акцент – оранжевый дырявый свитер, а сверху накинула серое пальто-оверсайз. Волосы девушки выпрямлены и распущены, а на ее лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Квитковой, засыпая ее комплиментами: "Невероятно стильная", "Боже, какой кайф! Какая вы красивая", "Огонь", "Даша, да ты просто чудо!", "Обожаю вас", "Для такой фигуры, такой стиль одежды как-то не очень, все висит. Не понимаю эту моду. Зачем скрывать красоту?", "Какой образ. Даша, откуда брюки и пальто?", "Пальто бомба! Поделитесь где брали", "Очень красиво и стильно", "Очень классная", "Какая вы хорошенькая. Вы так меняетесь, с каждым днем ​​в лучшую сторону. Много чему можно поучиться у вас. Вы единственный блогер, за которым хочется следить".

Напомним, Женька из "Сватов" честно ответила, общается ли со своими российскими друзьями: "У меня...".

Как сообщала Politeka, Могилевская заворожила не только улыбкой на фото: "Очень сильная женщина".

Также Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская рассказала секрет, как знакомиться с мужчинами: "Муж будет против...".