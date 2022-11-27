Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", в якому зіграла роль Женьки Ковальової. Тепер за акторкою стежать сотні тисяч українців. Зірка продовжує радувати фанів своєю творчістю та виступила на підтримку України у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.
"?", - написала Ганна, пропонуючи ставити запитання.
"Напевно, у тебе багато друзів з росії і дуже цікаво, як ти зараз з ними спілкуємося", - написала Кошмал.
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"Взагалі, ні, у мене не багато звідти друзів, можна перерахувати на пальцях однієї руки. З деякими ми припинили спілкування, деякі іноді мені пишуть, цікавляться, як ми", - сказала Ганна Кошмал у своїй відповіді.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" чесно зізналася, чи зніматиметься у російських фільмах.
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