Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Цибульська вирішила порадувати новим відео, де розповіла українкам, як познайомитися з чоловіком.
"Напишіть, чи спрацювало", - написала Оля, звертаючись до фанаток.
Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Геніально. Але мені це вже не знадобиться( Подругам пораджу", "Прикольно))) але думаю що мій чоловік буде проти)) почитаю за інших", "Оля, Ви неймовірна. Суцільно позитивна жінка", "Прекрасна ідея", " Приголомшливо", "завтра напишу як все минулося", "Просто супер", "Знаєш я не дівчина, але не спрацювало".
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