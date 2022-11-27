Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка. Знаменитість з початку повномасштабного вторгнення залишалася у Києві та підтримувала українців, які ховалися від обстрілів у метро. Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Наталя поділилася фото після концерту. Зірка зробила селфі, обіймаючи величезний букет квітів.

"Київ! Дякую вам за цей вечір!

За ваше кохання!

Ми вдома!", - написала Могилевська.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Люблю Вас! Наталочко, ви дуже сильна жінка!", "Дякую за цей вечір. Народна артистка зеленої гілки, "Дякую за цей душевний, принизливий і дає надію виставу! Ви неймовірна!", "Востаннє була з Вами на концерті в Ботсаді у 2019 і сьогодні… Інше наше життя. Зараз ваші пісні зазвучали за новим. Дякую за вечір, за вашу енергію за наші сльози із самої глибини душі”.

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