Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмісила емоційне відеозвернення.

"Сьогодні Київщина, як і вся Україна, у темряві. Без електрики. Без тепла. Зимно. Почався, напевно, найважчий період. Де ми будемо брати сили? Це те, про що мій допис сьогодні. Експерти і військові знають, що робити з ракетами. Мій же голос завжди, і на Майдані, і після, для того, щоби надихати всіх вас", — наголосила Руслана Лижичко.

Співачка переконана, що той, хто спробує зламати Україну, втратить всю свою силу, бо ми знаємо, як чинити опір.

"Де брати сили? Один в одного! 🫂Хто нас захистить? Ми один одного! 🫂Хто надихатиме нас? Ми один одного! 🫂 Сьогодні у темряві, без світла і тепла, без зв’язку і нормальної можливості спілкуватися, ми в себе вдома щасливі. Бо у нас є наша земля і наша країна", — пише зірка.

Руслана пригадує: чим холодніше було на Майдані, тим стійкіші ми були і не мали жодних сумнівів у перемозі.

"Якою б не була ціна нашої Незалежності, Майдан показав:

ми завжди перемагаємо! У всі часи! Так було, так є і так буде! ✌️Я зичу всім нам сили! ✊ Я зичу всім нам захисту! 🙌 Я зичу всім нам натхнення! 💫 Ми – українці! Нам є, що захищати! Нам є, за що боротися! У дні річниці Майдану, я можу сказати, що Майдан – це і є наш код. Це – код нашої нації. Майдан - це формула ідеальної громади, ідеальної країни. І тому так до нас тягнеться весь світ. Ми знаємо, як бути разом… як бути собою. ❤️", — додала Лижичко.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" показала, чим займається, живучи в Швейцарії.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова потрапила в халепу, застрягши в ліфті.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою про жінок.