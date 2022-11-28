В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональное видеообращение.

"Сегодня Киевщина, как и вся Украина, в темноте. Без электричества. Без тепла. Зимно. Начался, наверное, самый тяжелый период. Где мы будем брать силы? Это то, о чем мое сообщение сегодня. Эксперты и военные знают, что делать с ракетами. Мой же голос всегда, и на Майдане, и после, для того, чтобы вдохновлять всех вас", — подчеркнула Руслана Лыжичко.

Певица убеждена, что тот, кто попытается сломать Украину, потеряет всю свою силу, потому что мы знаем, как сопротивляться.

"Где брать силы? Друг у друга! 🫂Кто нас защитит? Мы друг друга! 🫂Кто будет вдохновлять нас? Мы друг друга! 🫂 Сегодня в темноте, без света и тепла, без связи и нормальной возможности общаться, мы у себя дома счастливые. Потому что у нас есть наша земля и наша страна", - пишет звезда.

Руслана вспоминает: чем холоднее было на Майдане, тем устойчивее мы были и не сомневались в победе.

"Какой бы ни была цена нашей Независимости, Майдан показал:

мы всегда побеждаем! Во все времена! Так было, так есть и так будет! ✌️Я желаю всем нам силы! ✊ Я желаю всем нам защиты! 🙌 Я желаю всем нам вдохновения! 💫 Мы – украинцы! Нам есть, что защищать! Нам есть, за что бороться! В дни годовщины Майдана, я могу сказать, что Майдан – это и есть наш код. Это – код нашей нации. Майдан – это формула идеального общества, идеальной страны. И потому так к нам тянется весь мир. Мы знаем, как быть вместе… как быть собой. ❤️", — добавила Лыжичко.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала, чем занимается, живя в Швейцарии.

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