25 листопада в ефір вийшов п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк", в якому Топольський разом із 28-річною візажисткою Роксоланою в пустелі Дубая проїхалися верхи на верблюдах. На своїй сторінці в Instagram підприємець поділився враженнями від такого побачення.

"Катання на верблюдах - одне з найяскравіших спогадів зі зйомок. Я взагалі шалено люблю подорожі - це чудова можливість доторкнутися до різних культур, відкрити для себе нові емоції і просто яскраво прожити своє життя 🤗", — зізнається Алекс.

При цьому Роксолана покинула шоу цього тижня. Топольський заявив, що прийшов на шоу за реальними емоціями та стосунками, а Роксі в ньому не зацікавлена.

Глядачки "Холостяка" в коментарях вирішили дещо покритикувати дії Топольського: "Алексе, ви запрошуєте на побачення тільки Сашу Погорелову. Дивитись стає не цікаво… Як розкриється Катюша, чи Юля (медуза) на індивідуальному побаченні. Але вони сидять чекають з моря погоди. Так не чесно. Чекаєте від Каті дій, яких? Вона має на вас настрибнути як Марина? Видно ж, що вона вихована, скромна дівчина і дуже красива ... Олександр, не розчаровуйте мене)", "А мені шкода верблюдів, якщо це заради розваги".

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.

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