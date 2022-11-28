25 ноября в эфир вышел пятый выпуск романтического реалити "Холостяк", в котором Топольский вместе с 28-летней визажисткой Роксоланой в пустыне Дубая проехались верхом на верблюдах. На своей странице в Instagram предприниматель поделился впечатлениями от такого свидания.
"Катание на верблюдах - одно из самых ярких воспоминаний со съемок. Я вообще безумно люблю путешествия - это отличная возможность прикоснуться к разным культурам, открыть для себя новые эмоции и просто ярко прожить свою жизнь 🤗", - признается Алекс.
При этом Роксолана покинула шоу на этой неделе. Топольский заявил, что пришел на шоу за реальными эмоциями и отношениями, а Рокси в нем не заинтересована.
Зрительницы "Холостяка" в комментариях решили покритиковать действия Топольского: "Алекс, вы приглашаете на свидания только Сашу Погорелову. Смотреть становится не интересно…
Очень хочеться увидить Как раскроется Катюша, или Юля (медуза) на индивидуальном свидании. Но они сидят ждут с моря погоды. Так не честно. Ждете от Кати действий, каких? Она должна на вас напрыгнуть как Марина? Видно же, что она воспитанная, скромная девушка и безумно красивая… Александр, не разочаровывайте меня)", "А мне жаль верблюдов, если это ради развлечения".
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Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.