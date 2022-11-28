Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка оголосила про збір грошової допомоги.

"Друзі, я відкрила збір на евакуації сім’ї з Мелітополя! Мама з двома дітками віком 8 місяців та 8 років завдяки нам отримають шанс виїхати з тимчасово окупованої території в безпечне місце. Це довгий, важкий та виснажливий шлях, але він врятує їм життя. Вже перевірено, що ми з вами крута команда рятівників і ніколи не лишаємось осторонь! Зробимо це💪🏼", — пише Ганна Кошмал.

Актриса планує зібрати 40 тисяч гривень. Кошти будуть передані в евакуаційну службу.

Шанувальники в коментарях підтримали актрису: "Анна, Мелітополь це моє рідне місто! Мені дуже приємно, що ви допомагаєте моїм землякам тимчасово виїхати з рідного, маленького і затишного Мелітополя!❤️", "Ми теж з Мелітополя, сумуємо за ним, сподіваємося, що колись повернемося додому".

Раніше зірка "Сватів" відповіла, чи спілкується зі своїми друзями-росіянами: "Взагалі, ні, у мене не багато звідти друзів, можна перерахувати на пальцях однієї руки. З деякими ми припинили спілкування, деякі іноді мені пишуть, цікавляться, як ми".

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