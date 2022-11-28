В этот раз на своей странице в Instagram звезда объявила о сборе денежной помощи.

"Друзья, я открыла сбор на эвакуацию семьи из Мелитополя! Мама с двумя детьми в возрасте 8 месяцев и 8 лет благодаря нам получат шанс выехать с временно оккупированной территории в безопасное место. Это долгий, тяжелый и изнурительный путь, но он спасет им жизнь. Уже проверено, что мы с вами крутая команда спасателей и никогда не остаемся в стороне! Сделаем это 💪🏼", — пишет Анна Кошмал.

Актриса планирует собрать 40 тысяч гривен. Средства будут переданы в эвакуационную службу.

Поклонники в комментариях поддержали актрису: "Анна, Мелитополь это мой родной город! Мне очень приятно, что вы помогаете моим землякам временно уехать из родного, маленького и уютного Мелитополя!❤️", "Мы тоже из Мелитополя, скучаем по нему, надеемся, что когда-нибудь вернемся домой".

Ранее звезда "Сватов" ответила, общается ли со своими друзьями-россиянами: "Вообще, нет, у меня не много оттуда друзей, можно пересчитать по пальцам одной руки. С некоторыми мы прекратили общение, некоторые иногда мне пишут, интересуются, как мы" .

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.