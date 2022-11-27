Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала себе справжню: практично без макіяжу та з зібраним волоссям. Віка приміряла патріотичний образ, поєднавши синій светр та яскраво-жовту сумочку. Новими фото Булітко закликала шанувальників купувати товари українських виробників.

"Вирішила підтримувати наші Українськї Бренди. Вважаю, що зараз це дуже важливо 🙏В нас неймовірно працьовиті і талановиті люди. Роблять якісні сучасні неперевершені речі. Тож долучайтеся. Тим паче, що вони підтримають хлопців на фронті, перераховують гроші з продажу на ЗСУ та на допомогу людям, які постраждали від війни. Переможемо разом💪😊", — наголосила зірка "Дизель шоу".

Шанувальники в коментарях підтримали Вікторію Булітко та засипали її компліментами:

"Яка чудова сумочка. Вона Вам пасує. Ви своєю веселою та красивою зовнішністю нас засліплюєте. Головне, щоб Кася її не пошкодила.👍";

"Патріотично і радує очей!😍";

"Оце так, і стильно і підтримка, Вікуля, ти неймовірна красуня і така гарнюня";

"Така гарна без макіяжу😍 одразу на 10 років молодше виглядаєш)".

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну гумористка активно вела війну на інформаційному фронті, розповідаючи про звірства російської армії в нашій країні. Через це її обліковий запис у соцмережах заблокували, й лише через деякий час Булітко вдалося повернутися з бану.

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