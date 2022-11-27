Звезда "Дизель шоу", актриса и певица Виктория Булитко обратилась к украинцам с важным призывом.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала себя настоящую: практически без макияжа и с собранными волосами. Вика примерила патриотический образ, соединив синий свитер и ярко-желтую сумочку. Новыми фото Булитко призвала поклонников покупать товары украинских производителей.

"Решила поддерживать наши Украинские Бренды. Считаю, что сейчас это очень важно 🙏У нас невероятно трудолюбивые и талантливые люди. Делают качественные современные непревзойденные вещи. Так что приобщайтесь. Тем более, что они поддержат ребят на фронте, перечисляют деньги с продажи на ВСУ и помощь людям, пострадавшим от войны. Победим вместе 💪😊", - подчеркнула звезда "Дизель шоу".

Поклонники в комментариях поддержали Викторию Булитко и засыпали ее комплиментами:

"Какая замечательная сумочка. Она Вам подходит. Вы своей веселой и красивой внешностью нас ослепляете. Главное, чтобы Кася ее не повредила. 👍";

"Патриотично и радует глаз! 😍";

"Вот так, и стильно и поддержка, Викуля, ты невероятная красавица и такая красивая";

"Такая красивая без макияжа😍 сразу на 10 лет моложе выглядишь)".

Добавим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину юмористка активно вела войну на информационном фронте, рассказывая о зверствах российской армии в нашей стране. Поэтому ее учетную запись в соцсетях заблокировали, и лишь через некоторое время Булитко удалось вернуться из бана.

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