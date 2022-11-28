Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відверто висловився про комунікацію з росіянами на фронті та назвав російського артиста, з яким продовжує спілкуватися

З початку повномасштабного вторгнення рф артист долучився до захисту рідної країни. Він служить у батальйоні "Софія", а також займається волонтерством.

Як розповів Андрій Хливнюк в інтерв'ю "Рандеву" з Яніною Соколовою, на фронті йому доводилося спілкуватися з росіянами, які підтримують Україну, здебільшого журналістами.

"Я іноді спілкуюся з росіянами, які перебувають тут або на лінії фронту роблять роботу свою різну, журналістську. Багато з них починають розмову: "Привіт. Якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітруся, і почнемо вже далі якось шукати спільну мову". Я сміюся з цього і розумію, що людина адекватна, самоіроічна і нормальна", — заявив Хливнюк.

Окрім того, музикант зізнався, що досі підтримує спілкування з одним із російських артистів.

"Я продовжую товаришувати з Нойзіком Ванею (репер Noize MC — ред.). Тому що дуже чітко й одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Все зрозуміло. Це п**дець. Всі збожеволіли. Треба бігти й збирати гроші на те, щоб допомогти вам", - пояснив Хливнюк.

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