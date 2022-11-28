З початку повномасштабного вторгнення рф артист долучився до захисту рідної країни. Він служить у батальйоні "Софія", а також займається волонтерством.
Як розповів Андрій Хливнюк в інтерв'ю "Рандеву" з Яніною Соколовою, на фронті йому доводилося спілкуватися з росіянами, які підтримують Україну, здебільшого журналістами.
"Я іноді спілкуюся з росіянами, які перебувають тут або на лінії фронту роблять роботу свою різну, журналістську. Багато з них починають розмову: "Привіт. Якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітруся, і почнемо вже далі якось шукати спільну мову". Я сміюся з цього і розумію, що людина адекватна, самоіроічна і нормальна", — заявив Хливнюк.
Окрім того, музикант зізнався, що досі підтримує спілкування з одним із російських артистів.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Женька зі "Сватів" чесно відповіла, чи спілкується зі своїми російськими друзями: "У мене..."
ЗСУ розбили окупантів на Запоріжжі, у ворога великі втрати: "Знищено близько..."
"Залишилися недоумки": Філатов не стримав емоцій, відповідаючи на поради дніпрян
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Я продовжую товаришувати з Нойзіком Ванею (репер Noize MC — ред.). Тому що дуже чітко й одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Все зрозуміло. Це п**дець. Всі збожеволіли. Треба бігти й збирати гроші на те, щоб допомогти вам", - пояснив Хливнюк.
Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна.
Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив українців у саме серце після заяв про штрафи.
Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив українок у військовій формі.