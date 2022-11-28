Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася і половину життя прожила в рф, зізналася, як змінилося її життя.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина коміка в жартівливій формі розповіла, як встигає зробити всі домашні справи, якщо світло є лише дві години на день. ⠀

"Сцена 1. Три телефони невітчизняних зарядити! Ще стільки ж планшетів, павербанків і енна кількість ламп. Добре, що свого часу я натикала в квартирі стільки розеток, що з лишком вистачить на цілий під'їзд. Сцена 2. Акумулятори холоду. Мігрують із морозилки в холодильник і назад як Фігаро у свої найкращі роки. І я разом із ними! 😂", - пише Наталія.

Третій пункт у дружини Степана Казаніна: наповнити два термоси, один окропом, другий чаєм. Четвертий пункт — прання, тепер речі не сортують за кольорами, а вантажать усе разом.

"Сцена 5. Готування. Тут теж метаморфози. Тільки я почала отримувати кайф від довгих і складних страв, як у терміновому порядку довелося перебудовуватися назад. Запашний бульйон, на який варто витратити пару годин, що це? Банку тушонки - і суп готовий. Усі страви виключно швидкі та прості як фасон наших «вбрань» сьогодні. Тільки так встигаю вкластися. Недаремно ми зі старшим сином не пропускали жодного випуску «Мастер шеф». «3, 2, 1, відійдіть від поверхонь!» І так на кожній українській кухні!🤦‍♀️", - ділиться дружина зірки "Квартал 95".

"Клацання, темрява, глибокий видих. Тепер можна плюхнутися з тарілкою на диван і включити серіал. На різних планшетах — різні фільми. Включаю той, який більше зарядився. Кіно різне, а от актори, як на зло, однакові. У голові каша з сюжетів. Одна й та ж актриса вагітна одразу у двох серіалах. Хоч якась стабільність! Тільки щоразу забуваю від кого! 😂 Головне, що зробити нічого не забула!💪🏻", - жартує Наталія Казаніна.

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