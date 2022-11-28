В этот раз на своей странице в Instagram жена комика в шутливой форме рассказала, как успевает сделать все домашние дела, если свет есть всего два часа в день.⠀

"Сцена 1. Три телефона неотечественных зарядить! Еще столько же планшетов, пауэрбэнков и энное количество ламп. Хорошо, что в свое время я натыкала в квартире столько розеток, что с лихвой хватит на целый подъезд.😂 Сцена 2. Аккумуляторы холода. Мигрируют из морозилки в холодильник и обратно как Фигаро в свои лучшие годы. И я вместе с ними!😂", — пишет Наталья.

Третий пункт у супруги Степана Казанина: наполнить два термоса, один — кипятком, второй — чаем. Четвертый пункт — стирка, теперь вещи не сортируют по цветам, а грузят все вместе.

"Сцена 5. Готовка. Тут тоже метаморфозы. Только я начала получать кайф от долгих и сложных блюд, как в срочном порядке пришлось перестраиваться обратно. Душистый бульон, на который стоит потратить пару часов, что это? Банка тушенки — и суп готов. Все блюда исключительно быстрые и простые как фасон наших «нарядов» сегодня. Только так успеваю уложиться. Не зря мы со старшим сыном не пропускали ни одного выпуска «Мастер шеф». «3, 2, 1, отойдите от поверхностей!» И так на каждой украинской кухне!🤦‍♀️", — делится жена звезды "Квартал 95".

"Щелчок, темнота, глубокий выдох. Теперь можно плюхнуться с тарелкой на диван и включить сериал. На разных планшетах — разные фильмы. Включаю тот, который больше зарядился. Кино разное, а вот актеры, как на зло, одинаковые. В голове каша из сюжетов. Одна и та же актриса беременна сразу в двух сериалах. Хоть какая-то стабильность! Только каждый раз забываю от кого!😂 Главное, что сделать ничего не забыла!💪🏻", — шутит Наталья Казанина.

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