Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка порадувала кадрами з Києва та захопила новим чином.

На нових фото Джамала зображена на прогулянці засніженою столицею, а також показала, як зайшла випити поснідати і випити каву в одну з кав'ярень. Так, на одному зі знімків артистку знято за столиком закладу, перед нею стоїть тарілка з ароматною їжею, а сама вона мрійливо позує фотографу. Тут на ній затишний червоний светр, а на інших фото видно, що вона одягла темно-сині штани, широке пальто і шарф.

У підписі до публікації Джамала написала: "Столиця вільних людей сьогодні у сніжинках. Зі снігом, кавою і без "них"!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Яка стильна", "Шикарні фотографії, Джамала", "Джамала, так підходить тобі цей стиль, така інша ти", "Красуня", "Такі теплі, затишні, милі фоточки", " Ви сьогодні дуже красива", "Моя улюблена, інтелігентна, патріотична Джамала, що надихає!", "Наша красуня".

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" чесно відповіла, чи спілкується зі своїми російськими друзями: "У мене...".

Як повідомляла Politeka ,Могилевська зачарувала не лише усмішкою на фото: "Дуже сильна жінка".

Також Politeka писала, що Кума Дзідзьо Цибульська розповіла секрет, як знайомитися з чоловіками: "Чоловік буде проти...".