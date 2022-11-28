Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка порадовала кадрами из Киева и восхитила новым образом.

На новых фото Джамала запечатлена на прогулке по заснеженной столице, а также показала, как зашла выпить позавтракать и выпить кофе в одну из кофеен. Так, на одном из снимков артистка запечатлена за столиком заведения, перед ней стоит тарелка с ароматной едой, а сама она мечтательно позирует фотографу. Здесь на ней уютный красный свитер, а на других фото видно, что также она надела темно-синие брюки, широкое пальто и шарф.

В подписи к публикации Джамала написала: "Столица свободных людей сегодня в снежинках. Со снегом, кофе и без "них"!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Какая стильная", "Шикарные фотографии, Джамала", "Джамала, так подходит тебе этот стиль, такая другая ты", "Красавица", "Такие теплые, уютные, милые фоточки", "Вы сегодня очень красивая", "Моя любимая, интеллигентная, патриотическая, вдохновляющая Джамала!", "Наша красотка".

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