Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася незвичайними фото з нової фотосесії, на яких постала у незвичайному "холодному" образі.

Як видно, на нових знімках Юлія з'явилася у сріблясто-білому комбінезоні з блискавкою та рюшами, він незвичайного крою та текстури. Це вбрання лише підкреслило струнку фігуру співачки. Її волосся тут біле, мабуть перука, зі стрижкою-каре, а на обличчі яскравий макіяж ще й зі стразами на віках.

У підписі до публікації Саніна написала: "Зима". А шанувальники відразу почали коментувати новий образ артистки, засипаючи її компліментами: "Шикарний образ! "Снігова королева" з гарячим українським серцем", "Так сумував за цими образами Юлечки", "О, слухаю вашу пісню і бачу публікацію, дабл приємно" , "Вам все підходить", "Яка красива", "Законно бути такою красивою?", "Як красиво", "Справжня крижана королева. Ти так красиво виглядаєш!", "Яка ви неймовірно красива", "Красуня", "Неймовірна" "Леді Зима", "Вогонь".

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