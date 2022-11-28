Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась необычными фото из новой фотосессии, на которых предстала в необычном "холодном" образе.

Как видно, на новых снимках Юлия появилась в серебристо-белом комбинезоне с молнией и рюшами, он необычного кроя и текстуры. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру певицы. Ее волосы здесь белые, видимо парик, со стрижкой-каре, а на лице яркий макияж еще и со стразами на веках.

В подписи к публикации Санина написала: "Зима". А поклонники тут же принялись комментировать новый образ артистки, засыпая ее комплиментами: "Шикарный образ! "Снежная королева" с горячим украинским сердцем", "Так скучал по этим образам Юлечки", "О, слушаю вашу песню и вижу публикацию, дабл приятно", "Вам все подходит", "Какая красивая", "Законно быть такой красивой?", "Как красиво", "Настоящая ледяная королева. Ты так красиво выглядишь!", "Какая вы невероятно красивая", "Красавица", "Невероятная", "Леди Зима", "Огонь".

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