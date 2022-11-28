Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нарізку відео зі своїх виступів та розповіла, скільки їх було на підтримку Збройних сил України.
Як видно, Ярослава показала найяскравіші моменти зі своїх виступів, а виступала вона у різних місцях та для різних глядачів. Були співачка і концерти в госпіталях, і на міських площах, і на території лікарень. Видно, що до свого виступу SLAVIA ретельно готується і підбирає образи.
У підписі до публікації співачка розповіла: "30+ концертів на підтримку Збройних Сил України. На кожному концерті ми вітаємо оплесками наших захисників так гучно, щоб нас почули Герої, що у важких боях виборюють волю для всієї країни, і відчули нашу підтримку! Бо ми є міцний тил!".
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