Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила нарезку видео со своих выступлений, и рассказала, сколько их было в поддержку Вооруженных сил Украины.

Как видно, Ярослава показала самые яркие моменты со своих выступлений, а выступала она в разных местах и для разных зрителей. Были у певицы и концерты в госпиталях, и на городских площадях, и на территории больниц. Видно, что к каждому своему выступлению SLAVIA тщательно готовится и подбирает образы.

В подписи к публикации певица рассказала: "30+ концертов в поддержку Вооруженных сил Украины. На каждом концерте мы приветствуем аплодисментами наших защитников так громко, чтобы нас услышали Герои, что в тяжелых боях борются за свободу для всей страны, и почувствовали нашу поддержку! Ибо мы крепкий тыл!".

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