Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, в якому показала себе біля моря.

На кадрах Юля зображена на прогулянці красивим широким пляжем біля моря, хвилі буквально б'ються об її взуття, а сама вона виглядає легкою і щасливою. Схоже, дівчина знову вирушила за кордон, де й зняла ці чудові кадри на тлі морського пейзажу. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному образі – на ній чорно-білий смугастий светр, сірі джинси та чорне трендове пальто. Волосся дівчини розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і радісна посмішка.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Море у легенях". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Море. Юля. Краса", "Де купували пальто?", "Як легко", "Як красиво", "Море", "Красуня", "Люблю", "Яка краса", "Дуже красива".

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