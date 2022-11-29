Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала себя у моря.

На кадрах Юля запечатлена на прогулке по красивому широкому пляжу у моря, волны буквально бьются об ее обувь, а сама она выглядит легкой и счастливой. Похоже, девушка снова отправилась за границу, где и сняла эти потрясающие кадры на фоне морского пейзажа. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – на ней черно-белый полосатый свитер, серые джинсы и трендовое черное пальто. Волосы девушки распущены и растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и радостная улыбка.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Море в легких". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Море. Юля. Красота", "Где покупали пальто?", "Как легко", "Как красиво", "Море", "Красотка", "Обожаю", "Какая красота", "Очень красивая".

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