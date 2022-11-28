Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася нескромними кадрами з нової фотосесії.
Судячи з кадрів, цю фотосесію Мішель підготувала до випуску україномовного альбому, а також запитала у шанувальників їхню думку щодо нових пісень. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливих білих панчохах і бежевій сукні зі шлейфом і вузьким корсетом. Це вбрання підкреслило тендітну фігуру та довгі ноги співачки. Її волосся випрямлене і акуратно укладене, а на обличчі легкий елегантний макіяж.
У підписі до публікації Андраді написала: "У підписі до публікації Андраді написала: "Несховане". Я дуже вдячна за підтримку та рада, що багатьом людям відгукнулися ці історії. Вже з'явилася пісня, яку ви слухаєте на повторі?". Шанувальники відразу почали коментувати нові фотографії артистки, засипаючи її компліментами: "Краса!", "Вау-вау", "Весь альбом класний", "Шикарна", "Ви дуже красива", "Як красиво", "Всі три на повторі", "Слова зайві просто, чарівна принцеса", "Наша улюблена Мішель. Яка ти класна", "Красуня".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
В росії палає ТЦ: стовп диму видно здалеку, у місті пробки
Путіну загрожує доля серба Мілошевича: дипломат розповів, чого чекати від весни 2023 року
Леся Нікітюк вразила українців новим хітом: "Кайфую від цього голосу"
"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" чесно відповіла, чи спілкується зі своїми російськими друзями: "У мене...".
Як повідомляла Politeka, Могилевська зачарувала не лише усмішкою на фото: "Дуже сильна жінка".
Також Politeka писала, що Кума Дзідзьо Цибульська розповіла секрет, як знайомитися з чоловіками: "Чоловік буде проти...".