Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася нескромними кадрами з нової фотосесії.

Судячи з кадрів, цю фотосесію Мішель підготувала до випуску україномовного альбому, а також запитала у шанувальників їхню думку щодо нових пісень. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливих білих панчохах і бежевій сукні зі шлейфом і вузьким корсетом. Це вбрання підкреслило тендітну фігуру та довгі ноги співачки. Її волосся випрямлене і акуратно укладене, а на обличчі легкий елегантний макіяж.

У підписі до публікації Андраді написала: "У підписі до публікації Андраді написала: "Несховане". Я дуже вдячна за підтримку та рада, що багатьом людям відгукнулися ці історії. Вже з'явилася пісня, яку ви слухаєте на повторі?". Шанувальники відразу почали коментувати нові фотографії артистки, засипаючи її компліментами: "Краса!", "Вау-вау", "Весь альбом класний", "Шикарна", "Ви дуже красива", "Як красиво", "Всі три на повторі", "Слова зайві просто, чарівна принцеса", "Наша улюблена Мішель. Яка ти класна", "Красуня".

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