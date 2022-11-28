Оля Цибульська отримала багато слів підтримки від шанувальників. Виконавиця заспокоїла фанатів і запевнила, що Нестор швидко одужує.

Як повідомляє Politeka.net , українська виконавиця Оля Цибульська налякала шанувальників новиною, що її 7-річний син Нестор захворів. На своїй сторінці в Instagram-Stories артистка розповіла про симптоми хвороби.

Оля Цибульська розповіла, що в її 7-річного сина з'явилися кашель, нежить, підвищилася температура.

"Тиждень школи офлайн - добрий вечір кашель, нежить і температура. Ми боремося, одужуємо", - поділилася артистка.

Співачка отримала багато слів підтримки від шанувальників. Виконавиця заспокоїла фанатів і запевнила, що Нестор швидко одужує.

"Дякую вам за слова підтримки. Ми боремося, видужуємо. Всім мамам, які хворіють, і малюкам теж міцного здоров'я. І ми видужуємо, не хворіємо, а видужуємо. З кожною хвилиною все краще і краще. Тримайтеся, все буде ок", – поділилася Оля Цибульська .

Оля також поспішила запевнити шанувальників, що Нестор скоро видужає. Йому вже краще, вони навіть побували разом на прогулянці. Оскільки вдома вимкнули світло, то Оля Цибульська із сином та чоловіком вирішили провести час на свіжому повітрі.



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