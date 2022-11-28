Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Оля Цибульская напугала поклонников новостью, что ее 7-летний сын Нестор заболел. На своей странице в Instagram-Stories артистка рассказала о симптомах болезни.
Оля Цибульская рассказала, что у ее 7-летнего сына появились кашель, насморк, повысилась температура.
"Неделя школы офлайн – добрый вечер кашель, насморк и температура. Мы боремся, поправляемся", – поделилась артистка.
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Певица получила много слов поддержки от поклонников. Исполнительница успокоила фанатов и заверила, что Нестор быстро поправляется.
"Спасибо вам за слова поддержки. Мы боремся, поправляемся. Всем мамам, которые болеют, и малышам тоже крепкого здоровья. И мы поправляемся, не болеем, а поправляемся. С каждой минуткой все лучше и лучше. Держитесь, все будет ок", – поделилась Оля Цибульская.
Оля также поспешила уверить поклонников, что Нестор скоро поправится. Ему уже лучше, они даже побывали вместе на прогулке. Поскольку дома выключили свет, то Оля Цибульская с сыном и мужем решили провести время на свежем воздухе.
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