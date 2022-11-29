Відома співачка Христина Соловій поділилася відео зі свого виступу та викликала фурор у коментарях.

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала незвичайне відео, на якому виконує свою легендарну пісню.

Як видно, Христина знята на сцені під час виступу, вона завзято співає свою пісню "Українська лють", яка стала легендарною під час війни. При цьому на її обличчі весь спектр відповідних емоцій. На сцену артистка вийшла у довгій бежевій сукні прозорої текстури та з незвичайним ледь помітним малюнком. Довге волосся співачки розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Соловій написала: "Лютість зростає". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Розкішна", "Христя просто полум'я в дівочому тілі", "Вам не підходить лють", "Краща", "Чарівна", "Молодець", "Романтизація війни", "Яка гарна і вогненна лють!", "Чекаємо в Берліні!", "Неймовірна", "Мурашки по тілу", "Дуже круто", "Красуня".

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