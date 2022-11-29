Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное видео, на котором исполняет свою легендарную песню.

Как видно, Христина запечатлена на сцене во время выступления, она рьяно поет свою песню "Українська лють", которая стала легендарной во время войны. При этом на ее лице весь спектр соответственных эмоций. На сцену артистка вышла в длинном бежевом платье прозрачной текстуры и с необычным едва заметным рисунком. Длинные волосы певицы распущены и слегка растрепаны, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Соловий написала: "Ярость растет". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Роскошная", "Христя просто пламя в девичьем теле", "Вам не подходит ярость", "Лучшая", "Очаровательная", "Молодец", "Романтизация войны", "Какая красивая и огненная ярость!", "Ждем в Берлине!", "Невероятная", "Мурашки по телу", "Очень круто", "Красотка".

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