Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка був одружений з нотаріусом Христиною, але нещодавно з'явилася інформація, що пара розлучилася і вже отримала документи з суду. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться з українцями багатьом цікавим.
А цього разу Володимир показав, як доводиться українцям ризикувати через можливі відключення світла.
"Консьєржка: "у будь-яку хвилину можуть вимкнути світло"
Я, який заходить до ліфта: ок", - написав Володимир, збираючись піти в ліфт.
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Після цього Остапчук показав, як у нього тремтять руки, коли він викликає ліфт на поверсі. Після цього Володимир перехрестився, зайшовши до ліфту.
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