Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда был женат на нотариусе Кристине, но недавно появилась информация, что пара развелась и уже получила документы из суда. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным.
А в этот раз Владимир показал, как приходится украинцам рисковать из-за возможных отключений света.
"Консьержка: "в любую минуту могут выключить свет"
Я, который заходит в лифт: ок", - написал Владимир, собираясь пойти в лифт.
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После этого Остапчук показал, как у него трясутся руки, когда он вызывает лифт на этаже. После этого Владимир перекрестился, зайдя в лифт.
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