Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда был женат на нотариусе Кристине, но недавно появилась новость о разводе пары. В подтверждение непроверенной информации говорит и поведение звезд, ведь Кристина и Владимир перестали следить друг за другом в Инстаграм, а также очень давно не появлялись вместе на публике. Телеведущий Слава Демин отмечал, что конфликт начался с августовской поездки Остапчука к детям от бывшей жены в Канаду.

А недавно Кристина уехала в Европу, где находится и сейчас. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда вышла в эфир сторис, засветив лишнее.

"Всем привет. Получаю ваши сообщения, что почему я перестала вести разговорные сторис. Да, действительно, мы давно не разговаривали, но скажу, что мне это на текущий момент... О, жирок... На текущий момент не очень просто", - сказала Кристина.

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