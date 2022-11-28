Як повідомляє Politeka.net , українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) нещодавно переживала важкий розрив зі своїм бойфрендом, з яким зустрічалася більше року. Якщо у вересні зірка мріяла повернути коханого, то зараз пообіцяла "не вмирати за чоловіками". Така посада з'явилася на її сторінці в Інстаграм-Сторіз .

"Зрозуміла свою місію - не вмирати за мужиками, а зцілювати людей своїми піснями та голосом. Творець наділив мене талантом, і він мені не належить - це божий дар, який я маю нести людям", - розповіла TAYANNA .

Також співачка розповіла, що її шлях життєвий був важким, але цікавим. За словами зірки, вона була багато разів "зламана". Однак, такого більше не буде. Ймовірно, зірка мала на увазі, що більше не шукатиме стосунків.

Більше того, зірка натякнула, що її колишні були жмотами, адже в них були гроші, але подарунки вони їй не робили, витрачалися тільки на себе. TAYANNA розповіла, що вона у відносинах для чоловіків була фінансовим Wi-Fi.

"Для чоловіків я фінансовий Wi-Fi - але чомусь не в свій бік. Виправляємо! Вони купують зі мною подарунки собі", - написала TAYANNA .

Нагадаємо, Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.

Як повідомляла Politeka, TAYANNA розбили серце, співачка розплакалася, говорячи про колишнього.

Також Politeka писала, що популярний співак, брат TAYANNA, зрадив Україну та похвалився, як тепер радуватиме росіян.