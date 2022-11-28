Как сообщает Politeka.net, украинская певица TAYANNA (настоящее имя - Татьяна Решетняк) недавно переживала тяжелый разрыв со своим бойфрендом, с которым встречалась больше года. Если в сентябре звезда мечтала вернуть любимого, то сейчас пообещала "не умирать за мужиками". Такой пост появился на ее странице в Инстаграм-Сториз.

"Поняла свою миссию – не умирать за мужиками, а исцелять людей своими песнями и голосом. Создатель наделил меня талантом, и он мне не принадлежит – это божий дар, который я должна нести людям", — рассказала TAYANNA.

Также певица рассказала, что ее путь жизненный был трудный, но интересный. По словам звезды, она была много раз "сломана". Однако такого больше не будет. По всей вероятности, звезда имела в виду, что больше не будет искать отношений.

Более того, звезда намекнула, что ее бывшие были жмотами, ведь у них водились деньги, но подарки они ей не делали, тратились только на себя. TAYANNA рассказала, что она в отношениях для мужчин всегда была финансовым Wi-Fi.

"Для мужчин я финансовый Wi-Fi – но почему-то не в свою сторону. Исправляем! Они покупают со мной подарки себе", – написала TAYANNA.

Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.

Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.

Также Politeka писала, что популярный певец, брат TAYANNA, предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.