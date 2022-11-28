Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко поділилася з шанувальниками, як ситуація з відключеннями, на фронті та у світі.

Розповіла цього разу, як планові графіки відключення електроенергії в Україні можуть повернутись 28-29 листопада, про це нещодавно інформував гендиректор YASNO. Також стало відомо, що у Херсоні електропостачання відновлено вже для 17% побутових споживачів (фото 2). Але місто росіяни нещадно тероризують обстрілами.

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Боже, які люди нас колись вкладали спати… Англіна Вовк пояснила, чому привітала із днем ​​народження Сталіна (відео 5). Раніше вона розповіла, що хотіла б поїхати з Філією та Степашкою на передову та попросити ЗСУ зупинитися» - поділилася Марічка.

Також вона презентувала інші новини:

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Підлітки з Бельгії передали автобус для школи Київської області. Шість підлітків зібрали 50 тисяч євро, знайшли уживаний автобус, купили його та передали для освітнього закладу у Богданівці Київської області (фото 8).

Представила ведуча також її сьогоднішній прояв непохитності – перший великий благодійний забіг runukraine_org у Києві, 70 відсотків стартових внесків від якого підуть до United24.

«Погода з мокрим снігом та вітром була непростою, тим теплішим був фініш 10 кілометрів 💙💛 (фото 1)» - зауважила Марічка.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.