Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко поделилась с поклонниками, как обстоит ситуация с отключениями, на фронте и в мире.

Рассказала в этот раз, как плановые графики отключения электроэнергии в Украине могут вернуться 28-29 ноября, об этом недавно информировал гендиректор YASNO. Также стало известно, что в Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей (фото 2) Но город россияне беспощадно терроризируют обстрелами.

«Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2 с лазерной наводкой (видео 3)

Путинский генерал, депутат Госдумы назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – железная дорога и банковская инфраструктура (видео 4)

Боже, какие люди нас когда-то вкладывали спать… Англина Волк объяснила, почему поздравила с днем ​​рождения Сталина (видео 5). Ранее она рассказала, что хотела бы поехать с Филией и Степашкой на передовую и попросить ВСУ остановиться» - поделилась Маричка.

Также она представила другие новости:

Мать пропавшего российского военнослужащего требует от Путина вернуть армию домой (видео 6)

Российский военный рассказал дома, что украинцы какие-то очень злые (видео 7) Почему бы это, правда?

Подростки из Бельгии передали автобус для школы в Киевской области. Шесть подростков собрали 50 тысяч евро, нашли подержанный автобус, купили его и передали для образовательного учреждения в Богдановке Киевской области (фото 8).

Представила ведущая также ее сегодняшнее проявление несгибаемости – первый большой благотворительный забег runukraine_org в Киеве, 70 процентов стартовых взносов от которого пойдут в United24.

«Погода с мокрым снегом и ветром была непростой, тем теплее был финиш 10 километров 💙💛 (фото 1)» - подметила Маричка.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.