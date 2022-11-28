Рассказала в этот раз, как плановые графики отключения электроэнергии в Украине могут вернуться 28-29 ноября, об этом недавно информировал гендиректор YASNO. Также стало известно, что в Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей (фото 2) Но город россияне беспощадно терроризируют обстрелами.
«Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2 с лазерной наводкой (видео 3)
Путинский генерал, депутат Госдумы назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – железная дорога и банковская инфраструктура (видео 4)
Боже, какие люди нас когда-то вкладывали спать… Англина Волк объяснила, почему поздравила с днем рождения Сталина (видео 5). Ранее она рассказала, что хотела бы поехать с Филией и Степашкой на передовую и попросить ВСУ остановиться» - поделилась Маричка.
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Также она представила другие новости:
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Подростки из Бельгии передали автобус для школы в Киевской области. Шесть подростков собрали 50 тысяч евро, нашли подержанный автобус, купили его и передали для образовательного учреждения в Богдановке Киевской области (фото 8).
Представила ведущая также ее сегодняшнее проявление несгибаемости – первый большой благотворительный забег runukraine_org в Киеве, 70 процентов стартовых взносов от которого пойдут в United24.
«Погода с мокрым снегом и ветром была непростой, тем теплее был финиш 10 километров 💙💛 (фото 1)» - подметила Маричка.
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.