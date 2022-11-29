Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував нове фото та розповів про проблему, з якою, як і багато українців, зіткнувся під час відключення електрики.

Як виявилося, Тарас живе на 13 поверсі і в будинку не працює ліфт через відсутність електрики. Про це він розповів шанувальникам у підписі до фотографії. До речі, на знімку артист зобразив себе, мабуть, під час підйому сходами на свій поверх. Він виглядає стомленим і засмученим.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Піднімаючись вкотре на свій 13-й поверх, виникло статистичне опитування: у разі відключення світла, на який поверх ви піднімаєтеся?". Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію актора, відповідаючи на його запитання. Варто зазначити, що в коментарях деякі шанувальники зазначили, що живуть навіть вище за Тарас – на 15, 17 або навіть 20-му поверсі, але вже звикають справлятися з цими труднощами.

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