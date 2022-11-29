Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал новое фото и рассказал о проблеме, с которой, как и многие украинцы, столкнулся во время отключений электричества.

Как оказалось, Тарас живет на 13-м этаже и в доме не работает лифт из-за отсутствия электрики. Об этом он рассказал поклонникам в подписи к фотографии. К слову, на снимке артист запечатлел себя, видимо, во время подъема по лестнице на свой этаж. Он выглядит уставшим и расстроенным.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Поднимаясь в который раз на свой 13-й этаж, возник статистический опрос: в случае отключения света, на какой этаж поднимаетесь вы?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актера, отвечая на его вопрос. Стоит отметить, что в комментариях некоторые поклонники отметили, что живут даже выше Тарас – на 15, 17 или даже 20-м этаже, но уже привыкают справляться с этими трудностями.

Напомним, "Слова излишни": Андраде из "Орла и Решки" изумила образом с чулками и корсетом, фото.

Как сообщала Politeka, Дорофеева призналась, как переживает длительное отсутствие света и воды: "Как все украинцы сейчас...".

Также Politeka писала, что Лобода в коротком топе засветила лишнее во время подготовки к концерту: фото из гримерки.