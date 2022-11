Популярний український співак, фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук продовжує свій тур закордоном та підтримує українців та ЗСУ у боротьбі проти окупантів. Артист із перших днів після 24 лютого намагається зробити все для своїх шанувальників.

Він їздив на передову, був у теробороні та збирає кошти для допомоги військовослужбовцям. Наразі артист подорожує з колегами в рамках спеціального туру для підтримки українців:

"See you soon, Essen! 💙💛" – пише Святослав під новим кадром.

У мережі підтримують:

"Концерт просто 🔥; А коли буде концерт у Швейцарії в Базелі?; Це було дуже емоційно! Дякую❤️🇺🇦; Дякую! Ви ймовірні; Який гарний хлопець!👍; дякую за концерт! Це було неймовірно; - Тільки селфі 😂" - пишуть у мережі.

Раніше артист виклав незвичайне фото зі свого виступу в одному з європейських міст, на якому показав, у якій атмосфері вони виглядають.

Як видно на новій фотографії, Святослав буквально загубився у толі глядачів у залі. Якщо придивитися, то можна помітити артиста у самому центрі серед глядачів, які прийшли на концерт із українською символікою.

