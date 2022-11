Популярный украинский певец, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук продолжает свой тур заграницей и поддерживает украинцев и ВСУ в борьбе против оккупантов. Артист с первых дней после 24 февраля старается сделать все для своих поклонников.

Он ездил на передовую, был в терробороне и собирает средства для помощи военнослужащим. Сейчас артист путешествует с коллегами в рамках специального тура для поддержки украинцев:

"See you soon, Essen! 💙💛" - пишет Святослав под новым кадром.

В сети поддерживают:

"Концерт просто 🔥; А когда будет концерт в Швейцарии в Базеле?; Это было очень эмоционально! Спасибо❤️🇺🇦; Спасибо! Вы вероятны; Какой хороший парень!👍; спасибо за концерт! Это было невероятно; Еще одно доказательство: лучше селфи – только селфи 😂" - пишут в сети.

Ранее артист выложил необычное фото со своего выступления в одном из европейских городов, на котором показал, в какой атмосфере они походят.

Как видно на новой фотографии, Святослав буквально затерялся в толе зрителей в зале. Если присмотреться, то можно заметить артиста в самом центре среди зрителей, которые пришли на концерт с украинской символикой.

