Даша Астаф'єва прославилася як модель та співачка, але з недавніх пір артистка пробує свої сили не лише в акторській кар'єрі. Вона також вирішила зайнятися озвучуванням, чим привернула увагу фанатів останнім часом.

«Наш новий герой проекту #underbooks – vyacheslav_skoryk. Книга Дивностей від nazariizanoz – світ ніколи не буде таким, як раніше. І скоро ми всі в цьому переконаємось! Дякую команді #underbooks» - поділилася Даша та представила невеликий уривок у мережі.

Шанувальники висловили свою думку:

«Який гарний та приємний голос 🥰💛; Як красиво! Дякую, я теж почала читати вголос😍На душі так добре ☀️; Даша, підкажіть, будь ласка, що це за проект та книга, бо пропустила; Як же це класно ❤️; Цей голос я чула в якійсь дитячій передачі, думала там сидить дідусь із сивою бородою та розповідає таким таємничим голосом».

Раніше ми писали, висловлювання скандальної Слави Камінської, яка втекла з країни до Нідерландів, продовжує говорити російською мовою та піаритися на спірних темах, розлютили Дашу.

"Я не могла чистити картоплю, як Астаф'єва" - виправдалася Камінська.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.