Даша Астафьева прославилась как модель и певица, но с недавних пор артистка пробует свои силы не только в актерской карьере. Она также решила заняться озвучиванием, чем привлекла внимание фанатов в последнее время.
«Наш новый герой проекта #underbooks - vyacheslav_skoryk. Книга Странностей от nazariizanoz – мир никогда не будет таким как раньше. И скоро мы все в этом убедимся! Спасибо команде #underbooks» - поделилась Даша и представила небольшой отрывок в сети.
Поклонники выразили свое мнение:
«Какой красивый и приятный голос 🥰💛; Как красиво! Спасибо, я тоже начала читать вслух😍На душе так хорошо ☀️; Даша, подскажите, пожалуйста, что это за проект и книга, потому что пропустила; Как же это классно❤️; Этот голос я слышала в какой-то детской передаче, думала там сидит дедушка с седой бородой и рассказывает таким таинственным голосом».
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Ранее мы писали, высказывание скандальной Славы Каминской, которая сбежала из страны в Нидерланды, продолжает говорить на русском языке и пиариться на спорных темах, взбесили Дашу.
«Я не могла чистить картошку, как Астафьева» - оправдалась Каминская.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.