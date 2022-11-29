Даша Астафьева прославилась как модель и певица, но с недавних пор артистка пробует свои силы не только в актерской карьере. Она также решила заняться озвучиванием, чем привлекла внимание фанатов в последнее время.

«Наш новый герой проекта #underbooks - vyacheslav_skoryk. Книга Странностей от nazariizanoz – мир никогда не будет таким как раньше. И скоро мы все в этом убедимся! Спасибо команде #underbooks» - поделилась Даша и представила небольшой отрывок в сети.

Поклонники выразили свое мнение:

«Какой красивый и приятный голос 🥰💛; Как красиво! Спасибо, я тоже начала читать вслух😍На душе так хорошо ☀️; Даша, подскажите, пожалуйста, что это за проект и книга, потому что пропустила; Как же это классно❤️; Этот голос я слышала в какой-то детской передаче, думала там сидит дедушка с седой бородой и рассказывает таким таинственным голосом».

Ранее мы писали, высказывание скандальной Славы Каминской, которая сбежала из страны в Нидерланды, продолжает говорить на русском языке и пиариться на спорных темах, взбесили Дашу.

«Я не могла чистить картошку, как Астафьева» - оправдалась Каминская.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.