Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який став одним із ведучих "Сніданку на 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, на цей раз шоумен виклав чарівне фото, на якому позує не один.
На новій фотографії Юрій зображений у всій красі, він позує перед камерою у компанії відомої на всю Україну захисницею Маріуполя під позивним "Пташком". Справжнє ім'я дівчини, яка побувала у полоні окупантів Катерина Поліщук, а ще вона поетеса. Телеведучий та українська захисниця зустрілися на заході у Києві та зробили спільне фото.
У підписі до публікації Горбунов написав: "Пташка", вона ж Катерина Поліщук! Захисниця Азовсталі! Сильна, мужня, з ніжним голосом!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Це ж треба! Юрко, з вами мріє купа людей зробити селфі, а ви як знаменитість робите селфі, теж з героями, простими з народу", "Зовсім не впізнати. Щастя!", "Наша Пташка", "Дуже красива дівчина, та ще талановита! Справжня перлина!".
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