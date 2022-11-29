Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который стал одним из ведущих "Сніданку на 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил очаровательное фото, на котором позирует не один.
На новой фотографии Юрий запечатлен во всей красе, он позирует перед камерой в компании известной на всю Украину защитницей Мариуполя под позывным "Пташка". Настоящее имя девушки, побывавшей в плену оккупантов Екатерина Полищук, а еще она поэтесса. Телеведущий и украинская защитница встретились на мероприятии в Киеве и сдели совместное фото.
В подписи к публикации Горбунов написал: "Пташка", она же Екатерина Полищук! Защитница Азовстали! Сильная, мужественная, с нежным голосом!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Это же надо! Юра, с вами мечтает куча людей сделать селфи, а вы как знаменитость делаете селфи, тоже с героями, простыми из народа", "Совсем не узнать. Счастье!", "Наша Пташка", "Очень красивая девушка, да еще талантливая! Настоящая жемчужина!".
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