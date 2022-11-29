Відома співачка Даша Астаф'єва висловилася про безглузду поведінку російської ведучої та її висловлювання.

Відома українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва підтримує українських захисників з перших днів вторгнення, готувала їм смакоти та продовжує збирати кошти для різних фондів. Не скупиться Даша і на тверде слівце на адресу російської пропаганди.

Нещодавно на одному з типових російських шоу екс-ведуча дитячої програми «На добраніч, малюки» заявила, що сама поїде на фронт, візьме іграшок Хрюшу та Степашку і помирить усіх, адже ми нібито один народ.

Тим не менш, маячні висловлювання відразу розлетілися в мережі і не отримали очікуваної в Росії підтримки. Даша також мовчати не стала:

«Забула, приятельку теж забери з собою! Хай бере Хрюшу і Степашку, всіх цих пі*арасів, що вкрали в нас майно і єнота, і п'є нах*й за кораблем!» – не змовчала Даша.

Раніше ми писали, Астаф'єва вирішила зайнятися озвучуванням, чим привернула увагу фанатів останнім часом.

«Наш новий герой проекту #underbooks – vyacheslav_skoryk. Книга Дивностей від nazariizanoz – світ ніколи не буде таким, як раніше. І скоро ми всі в цьому переконаємось! Дякую команді #underbooks» - поділилася Даша та представила невеликий уривок у мережі.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.