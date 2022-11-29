Известная певица Даша Астафьева высказалась о нелепом поведении российской ведущей и ее высказываниях.

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поддерживает украинских защитников с первых дней вторжения, готовила им вкусности и продолжает собирать средства для различных фондов. Не скупится Даша и на жесткое словцо в адрес российской пропаганды.

Недавно на одном из типичных российских шоу экс-ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши» заявила, что сама поедет на фронт, возьмет игрушек Хрюшу и Степашку и помирит всех, ведь мы якобы один народ.

Тем не менее, бредовые высказывания сразу разлетелись в сети и не получили ожидаемой в рф поддержки. Даша также молчать не стала:

«Забыла, приятельницу тоже забери с собой! Пусть берет Хрюшу и Степашку, всех этих пи*арасов, что украли у нас имущество и енота, и пи*ует нах*й за кораблем!» - не смолчала Даша.

Ранее мы писали, Астафьева решила заняться озвучиванием, чем привлекла внимание фанатов в последнее время.

«Наш новый герой проекта #underbooks - vyacheslav_skoryk. Книга Странностей от nazariizanoz – мир никогда не будет таким как раньше. И скоро мы все в этом убедимся! Спасибо команде #underbooks» - поделилась Даша и представила небольшой отрывок в сети.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.