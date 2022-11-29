Відома артистка, співачка та актриса Дженніфер Лопес завжди вміла привертати увагу. Після виходу знаменного альбому 20 років тому Дженніфер вирішила повторити успіх і випустить новий альбом, пов'язаний із попереднім.

Після гучного анонсу Дженніфер похвалилася не лише композиціями, а й помітно посвіжілим виглядом після весілля. Артистка привернула увагу також і оновленої зачіски.

«Я приєднаюся завтра на applemusic. Слухайте о 10:00 за тихоокеанським часом» - знову анонсувала альбом Дженніфер.

«Мурашки по шкірі 😤; Люблю люблю люблю тебе! ❤️; люблю це; До речі, це буквально мій улюблений альбом; Тож ніяких щасливих моментів… лол; історія кохання замикають коло 🤍; Ти так надихаєш усіх, хто задається питанням, чи можливе кохання, коли ти перестаєш вірити!; Мені подобається, як ти відкрита у коханні…».

Не забула Дженніфер нагадати і про сімейні традиції, показавши кадри із зустрічей із близькими у свято. При цьому багато хто з них раніше не був опублікований, що й зацікавило шанувальників.

"Це ... День подяки 🤍🍁 #ThisIsMeNow #PhotoDump #Family" - пише Лопес.

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